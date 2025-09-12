ua en ru
СМИ узнали, когда ЕС представит 19-й пакет санкций против России

Пятница 12 сентября 2025 16:59
СМИ узнали, когда ЕС представит 19-й пакет санкций против России
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия в среду, 17 сентября, готовится представить 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Devdiscourse.

Отмечается, что новый пакет санкций имеет целью усилить давление на Россию в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Санкции будут направлены на "теневой" флот РФ, банковскую систему и дополнительные ограничения на продажу российской нефти.

Кроме того, Комиссия рассматривает возможность включения в черный список некоторых банков из двух стран Центральной Азии, а также независимых нефтеперерабатывающих заводов в Китае, чтобы еще больше изолировать Россию с экономической точки зрения.

Санкции ЕС против России

Напомним ЕС одобрил уже 18 пакетов санкций против России после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.

Евросоюз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того, как премьер Виктор Орбан почувствовал поддержку президента США Дональда Трампа.

Добавим, ЕС оценивает убытки Москвы от международных санкций в 450 млрд долларов с 2022 года.

