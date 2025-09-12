НАТО запускает операцию "Восточный страж" из-за атаки дронов на Польшу

НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это безрассудно и неприемлемо. Мы не можем допустить, чтобы российские беспилотники входили в воздушное пространство союзников", - отметил Рютте, объявляя операцию.

По его словам, миссия, которая начнется сегодня вечером, будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.

Генсек НАТО добавил, что союзники, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию, уже взяли на себя обязательства по участию в миссии, а другие также планируют присоединиться.

Главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич заявил, что НАТО будет защищать каждый сантиметр территории Альянса.

"Польша и граждане всех стран Альянса должны быть уверены в нашей быстрой реакции в начале этой недели и в нашем важном заявлении, сделанном здесь сегодня", - сказал он.