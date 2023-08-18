ВСУ сбили два российских Ка-52, а Германия передала системы ПВО: новости за 17 августа

Война России против Украины: последние новости

Украинские воины "приземлили" два вражеских вертолета Ка-52

Украинские бойцы с утра сбили уже второй российский вертолет Ка-52. На этот раз – в Запорожской области.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет в районе Работино Запорожской области.

Другой борт украинских защитников уничтожили на Бахмутском направлении утром 17 августа. Командующий Воздушными силами Николай Олещук также поблагодарил подразделение Зенитно-ракетных войск Воздушных сил за успешную боевую работу.

Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В нем есть пусковые установки для усиления противовоздушной обороны.

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

Также Берлин предоставил:

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);

4 седельных тягача 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.

Не только ракеты. В Воздушных силах рассказали о российском вооружении с иностранными компонентами

Российские военные обстреливают Украину посредством вооружения с иностранными компонентами. При этом речь идет не только о ракетах или дронах, но и об авиации.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина имеет уцелевшие обломки российского вооружения. Специальные центры исследований проводят анализ оборудования, которое у них находится.

"Странам Запада, видимо, и показывали, что вот ракета, вот дрон, вот запчасть, вот фирма которая ее делает. Но, к сожалению, продолжают эти запчасти как-то доходить до страны-оккупанта", - сказал он.

При этом, по его словам, речь идет не только о "Шахедах", ведь Россия также производит ракеты и вертолеты, в частности Ка-52.

Мобилизацию и военное положение в Украине снова продолжили: Зеленский подписал законы

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продолжили. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Глава государства подписал закон №9532 о продлении военного положения, а также закон №9533 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.

Напомним, что это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Легендарная бригада "Азов" возобновилась и уже выполняет боевые задания, - НГУ

Бригада специального назначения "Азов" уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания в Луганской области.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Уршалович добавил, что воины "Азова" надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике.

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и путепрокладчик "Бат-2" оккупантов.

При этом, как отметил Уршалович, обе цели были поражены прямым попаданием, что в очередной раз подтверждает высокий уровень подготовки личного состава этого подразделения.

Страны Балтии присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Эстония, Латвия и Литва присоединились к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Литвы Ингрида Шимоните заявили о присоединении к декларации G7.

"Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути", - говорится в заявлении.

Увольнение областных военкомов. Зеленский утвердил решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Что предполагает решение СНБО

Напомним, еще 11 августа Совет нацбезопасности и обороны решил рекомендовать главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить всех начальников областных территориальных центров комплектования и соцподдержки.

На их должности поручили назначить военных, которые прошли фронт, но не могут сейчас воевать по причинам проблем со здоровьем.

Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В

Чехия получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине.

По ее словам, вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. От США Чехия получит вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончена. Мы обязательно найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу по этому поводу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину", - сказала министр обороны.

Министр не сказала, о каком количестве вертолетов идет речь. Она уточнила, что Чехия также необходимо иметь запасные части для вертолетов серии "Ми". Они находятся в санкционных списках, поэтому приобрести их не так и просто.

США ввели санкции против группы сотрудников ФСБ России

Соединенные Штаты Америки вчера, 17 августа, ввели новые санкции против России. Под ограничения попали четыре сотрудника ФСБ.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал, что они таким образом напоминают российскому диктатору Владимиру Путину и его режиму, что есть последствия не только за ведение жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека российского народа.

На юге до +35, а в Карпатах дожди: синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

В Украине сохраняется жара. Температура воздуха поднимется до +35 градусов в южных областях 18 августа. При этом в Карпатском регионе возможны дожди.

В Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 15-20°; днем 28-33°, в южной части до 35°. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области небольшая облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°; по области ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.