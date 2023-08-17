Начальник Генштаба Словакии посетил Таврическое направление

Во время встречи с защитниками и защитницами из состава Сил обороны, украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь нашим воинам.

В частности, они отметили эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словакией.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что начальник Генштаба Словакии посещал Украину на прошлой неделе. Тогда он встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они обсудили обстановку на фронте, ход оборонительных и наступательных операций, а также действия противника.

Добавим, что Словакия является одной из союзниц Украины, которые оказывают государству как военную, так и политическую поддержку.

Так, Словакия уже передала украинским пилотам свои истребители МИГ-29.

Словакия также хочет изготовить САУ Zuzana 2 для Украины.

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