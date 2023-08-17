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На юге до +35, а в Карпатах дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Четверг 17 августа 2023 14:25
На юге до +35, а в Карпатах дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине сохраняется жара. Температура воздуха поднимется до 35 градусов в южных областях 18 августа. При этом в Карпатском регионе возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине небольшая облачность.

В Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 15-20°; днем 28-33°, в южной части до 35°.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

На юге до +35, а в Карпатах дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице и области небольшая облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°; по области ночью 15-20°, днем 28-33°.

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

На юге до +35, а в Карпатах дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Пожарная опасность в Украине

Синоптики предупреждают, что 17-19 августа в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и Крыму, 20 августа и в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температурные рекорды

Напомним, 6 августа в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже +21,2 градуса.

Температурные рекорды также фиксируют в Европе и США. А ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Так, адская жара повлекла за собой масштабные пожары в Греции, в том числе на островах Родос и Корфу. Лесные пожары вспыхнули на границе Испании и Франции, Италии и Алжире. Гавайи также охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже несколько десятков человек.

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