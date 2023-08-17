ВСУ для освобождения Урожайного могли использовать аналоги кассетных снарядов США, - СNN

Во время освобождения села Урожайное Донецкой области украинские военные могли применить, в частности, и подобные кассетным боеприпасам устройства собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение Урожайного, когда съемочная группа CNN вместе с 35-й бригадой морской пехоты приблизилась к его окрестностям.

На кадрах с дрона видно, как десятки российских военных убегают на юг от села. По словам двух экспертов по вооружениям, которые просмотрели видеозаписи инцидентов, их, очевидно, обстреливают во время бегства иногда, как представляется, кассетными боеприпасами. Эксперты не захотели раскрывать свои имена, обсуждая деликатный вопрос.

На видеозаписях видно, как десятки российских военных бегут по открытой дороге, похоже, что они были вынуждены бежать по асфальту, поскольку близлежащие поля и лесополосы были заминированы. сказал господин Дикий. Россияне также собирались в большом количестве в домах, которые затем были обстреляны артиллерией.

На видео с беспилотника также видно, как украинский танк самостоятельно заряжает российские позиции, стреляет и тянет за собой кабель, на котором закреплена взрывчатка для разминирования. Заряды взрываются, когда танк отворачивается от места столкновения, обеспечивая свободное продвижение следующих подразделений через минные поля, что привело к значительным потерям.

"CNN не смогла подтвердить, что устройства, идентифицированные экспертами как вероятные кассетные боеприпасы на видео из Урожайного, являются оружием, поставленным США. Считается, что Украина изготовила несколько подобных устройств, которые могут использоваться на фронте", - говорится в сообщении.

Увольнение Урожайного

16 августа, украинские воины освободили поселок Урожайное, который находится недалеко от Старомайорского Донецкой области. Как отметила тогда же заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, наступательные действия продолжаются.

Уже на следующий день, 17 августа, из населенного пункта были эвакуированы последние гражданские.

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