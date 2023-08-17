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США ввели санкции против группы сотрудников ФСБ России

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Четверг 17 августа 2023 20:17
США ввели санкции против группы сотрудников ФСБ России Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 17 августа, ввели новые санкции против России. Под ограничения попали четыре сотрудника ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Что явилось причиной для введения санкций

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал, что они таким образом напоминают российскому диктатору Владимиру Путину и его режиму, что есть последствия не только за ведение жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека российского народа.

Отравления Навального

20 августа 2020 года, примерно за 30 минут полета обратно в Москву после предвыборной кампании в Томске и Новосибирске, Навальный тяжело заболел, что привело к экстренной посадке в Омске, где Навального лечили сотрудники местной больницы.

Правительство США считает, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального.

Сообщается, что в российской операции против Навального участвовали несколько человек, которые находились на местах как в Томске, так и в Омске, а также оперативники, которые координировали ситуацию издалека.

Эти люди сотрудничали, чтобы наблюдать за Навальным перед нападением, проникнуть в его гостиничный номер и применить химическое оружие к его личным вещам, а также попытались стереть любые доказательства своей операции после нападения.

Против кого именно США ввели санкции

Сегодня OFAC наложило санкции на:

  • Алексея Александровича Александрова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;
  • Константина Кудрявцева - оперативник Института криминалистики ФСБ;
  • Ивана Владимировича Осипова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;
  • Владимира Александровича Паняева - оперативник ФСБ.

По мнению США, они причастны к отравлению Навального. Они действовали как агенты должностных лиц правительства Российской Федерации.

Санкции США против РФ

Вчера Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компании из России за ее связи с КНДР.

До этого Соединенные Штаты ввели санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

В начале августа Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против Российской академии наук и ее структур. В списке оказался и Казанский научный центр РАН.

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ФСБ Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Навальный
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