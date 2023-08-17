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Украинские воины утром "приземлили" уже второй российский Ка-52

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Четверг 17 августа 2023 09:39
Украинские воины утром "приземлили" уже второй российский Ка-52 Иллюстративное фото: украинские воины утром "приземлили" уже второй российский Ка-52 (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы с утра сбили уже второй российский вертолет Ка-52. На этот раз - в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет в районе Работино Запорожской области.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск с ПЗРК - цель уничтожена", - отмечают военные.

Добавим, что стоимость одного вертолета составляет около 16 млн долларов.

Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Отметим, что этим утром наши военные уже сбили Ка-52 на Бахмутском направлении. До этого бойцы сбивали вертолет такого типа 14 августа.

Напомним, Генштабу ВСУ сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны сбили уже 314 российских вертолетов и 315 самолетов.

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