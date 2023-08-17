Россияне срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении, - Андрющенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По дороге от Никольского до Конских Раздоров активная авиация врага. Значительное количество грузовиков с живой силой и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Рассказывают местным о приказе "отступить за пирамидки", - написал Андрющенко.

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Кроме того, по его словам, россияне начали активную окопку в районе лесов в Федоровском и Никольском районах.

"Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское - Мангуш)", - добавил советник мэра Мариуполя.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.

Также украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.

Вчера, 16 августа, Минобороны Украины сообщило об освобождении Урожайного на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту ситуацию.