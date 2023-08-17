ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении, - Андрющенко

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Четверг 17 августа 2023 09:45
Россияне срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении, - Андрющенко Фото: россияне срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты срочно начали строить новую линию обороны на Никольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По дороге от Никольского до Конских Раздоров активная авиация врага. Значительное количество грузовиков с живой силой и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Рассказывают местным о приказе "отступить за пирамидки", - написал Андрющенко.

Россияне срочно строят новую линию обороны на Никольском направлении, - Андрющенкоскриншот deepstatemap.live

Кроме того, по его словам, россияне начали активную окопку в районе лесов в Федоровском и Никольском районах.

"Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское - Мангуш)", - добавил советник мэра Мариуполя.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.

Также украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.

Вчера, 16 августа, Минобороны Украины сообщило об освобождении Урожайного на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту ситуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
ВСУ наступают в Донецкой области и имеют успехи, - Генштаб
ВСУ наступают в Донецкой области и имеют успехи, - Генштаб
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины