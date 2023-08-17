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Оккупанты под Купянском повторяют тактику, как в Бахмуте? В ВСУ рассказали о методах РФ

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Купянск, Четверг 17 августа 2023 10:01
Оккупанты под Купянском повторяют тактику, как в Бахмуте? В ВСУ рассказали о методах РФ Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты под Купянском повторяют тактику, которую использовали в Бахмуте. Захватчики бросают в атаки заключенных из так называемых отрядов "Шторм-Z".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он объяснил, что оккупанты на Купянском направлении некоторым образом повторяют тактику, как в Бахмуте.

"Определенные элементы да. В частности, об этом говорил командующий в интервью, что они привлекают так называемые роты "Шторм-Z". Это реплика на подразделения "Вагнера". Возможно, даже менее удачная", - сказал спикер.

По его словам, эти штурмовые роты в основном состоят из заключенных или людей с криминальным прошлым. Однако они менее подготовлены к бою, чем наемники ЧВК "Вагнера".

"У "вагнеровцев" были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. "Шторм-Z" готовятся гораздо быстрее, но элемент, который набирается туда, похож. Как правило, это люди с криминальным прошлым. Или те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденными, подписывают контракты", - объяснил Череватый.

Наступление врага под Купянском

Отметим, военное руководство несколько недель назад заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Британская разведка объясняла, что "большое наступление" под Купянском, которое оккупанты анонсировали еще весной, вероятно, связано с тем, что РФ не покидает планы выйти на админграницы Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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