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Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары

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Украина, Четверг 17 августа 2023 13:38
Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары Фото: Германия передала Украине системы IRIS-T SLS (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В нем есть пусковые установки для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на правительство Германии.

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

Также Берлин предоставил:

  • 4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);
  • 10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);
  • 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
  • 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Добавим, что комплекс IRIS-T SLS - это система ПВО ближнего действия. В установке ЗРК отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры. Дальность поражения ракеты - 12 км при высоте цели до 8 км.

Переносные радары Ground Observer, полученные Украиной, разработаны компанией Thales. Они предназначены для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Их используют для наблюдения за полем боя, границей, побережьем и корректировки огня с закрытых позиций.

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете пособий от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

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