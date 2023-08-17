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Увольнение областных военкомов. Зеленский утвердил решение СНБО

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Киев, Четверг 17 августа 2023 15:53
Увольнение областных военкомов. Зеленский утвердил решение СНБО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины", - сказано в документе.

Что предусматривает решение СНБО

Напомним, еще 11 августа Совет нацбезопасности и обороны решил рекомендовать главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить всех начальников областных территориальных центров комплектования и соцподдержки.

На их должности поручили назначить военных, которые прошли фронт, но не могут сейчас воевать по причинам проблем со здоровьем.

Причина таких решений

Напомним, в последнее время в Украине стали резонансными скандалы, которые связаны с руководством военкоматов. В частности, журналисты обнаружили у начальника территориального центра комплектования Одесской области Евгения Борисова виллу в Испании и люксовые автомобили.

В то же время военкома Днепропетровской области подозревают в незаконном обогащении, поскольку он во время полномасштабной войны оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

На фоне этого в Украине начали проверки всего руководства военкоматов. По словам Зеленского, правоохранители обнаружили много отвратительных злоупотреблений.

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