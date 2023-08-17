Сырский показал, как артиллеристы уничтожили опорный пункт россиян под Бахмутом (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако координаты уже получили артиллеристы. Несколько минут и точными выстрелами россиян отправлено на концерт Кобзона", - написал Сырский под видео.

Ситуация под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 августа сообщила, что ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута. За неделю они освободили там 3 квадратных километра, а общая деоккупированная площадь теперь составляет 40 квадратных километров.

По последним данным Генштаба, украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.