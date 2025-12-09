"Зимние" 6500 гривен не для всех: кто из украинцев может получить отказ и почему
По состоянию на вторник, 9 декабря, украинцы подали 342 тысячи заявок на единовременную денежную помощь размером 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан. При этом уже есть определенное количество отказов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию заместителя министра социальной политики, семьи и единства Татьяны Кириенко, обнародованную во время брифинга.
Когда был первый транш "зимних" выплат 6500 гривен
Заместитель министра напомнила, что программа выплат единовременной денежной помощи размером 6500 гривен рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан Украины.
При этом по состоянию на сейчас уже было получено 342 тысячи таких заявок.
"В субботу, 6 декабря, был первый транш. И на сегодня мы имеем уже выплату в размере 117 миллионов - 200 тысяч человек", - поделилась Кириенко.
Она отметила, что потратить деньги можно в течение 180 дней (полгода) - на теплую зимнюю одежду, обувь, лекарства или витамины.
Между тем подача заявок продолжается до 17 декабря 2025 года.
Когда в выплате могут отказать и что с этим делать
Согласно информации Кириенко, по зимней поддержке украинцев в размере 6500 гривен уже есть "определенное количество отказов".
"Но хочу сказать, что более 90% отказов - это задвоение заявлений. То есть дубляж заявлений. И это обнаруживается и Пенсионным фондом, и приложением "Дія", - сообщила она.
Заместитель министра отметила, что именно поэтому механизм этих выплат является таким "замиксованным" - между ПФУ и "Дієй".
"Для того, чтобы могли верифицировать и все же избавиться от этого дубляжа заявок, которые подаются", - добавила она.
Кириенко рассказала также, что другие отказы - связаны сейчас с отсутствием возможности верификации документов.
"К примеру, свидетельства о рождении ребенка, или, например, индивидуального налогового номера налогоплательщика... Но про это все человек, который подает заявку, имеет информацию", - объяснила она.
Между тем заместитель главы правления ПФУ по вопросам цифровизации Александр Малецкий сообщил: если человек получил отказ в "зимней" выплате 6500 гривен, необходимо прежде всего проверить, имеет ли он на нее право.
"В таком случае нужно в первую очередь выяснить, соответствует или не соответствует лицо категории (людей, которые имеют право на "зимние" 6500 гривен, - Ред.)... Если говорить о 6500, то это - специфическая помощь, которая предусмотрена для уязвимых категорий... И если человек к ним не относится, то и не имеет права на такую помощь", - объяснил он.
В завершение Малецкий напомнил, что уточнить свой статус или прояснить другие вопросы по выплатам можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вторая волна выплат "Зимней поддержки" (1000 гривен от государства) и рассказывали, на что украинцы тратят полученные средства чаще всего.
Кроме того, мы объясняли, что и "Зимняя поддержка", и "зимние" 6500 гривен - лишь часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (с целью поддержки людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).
В целом же государственная программа поддержки включает и единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех граждан, и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, и возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 км по Украине" от "Укрзализныци".
В рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел также фиксированные цены на газ и электроэнергию, перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.
