"Зимові" 6500 гривень не для всіх: хто з українців може отримати відмову й чому

Станом на вівторок, 9 грудня, українці подали 342 тисячі заявок на одноразову грошову допомогу розміром 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян. При цьому вже є певна кількість відмов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію заступниці міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяни Кірієнко, оприлюднену під час брифінгу .

Коли був перший транш "зимових" виплат 6500 гривень

Заступниця міністра нагадала, що програма виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 гривень розрахована на найбільш вразливі категорії громадян України.

При цьому станом на зараз вже було отримано 342 тисячі таких заявок.

"В суботу, 6 грудня, був перший транш. І на сьогодні ми маємо вже виплату у розмірі 117 мільйонів - 200 тисяч людей", - поділилась Кірієнко.

Вона зауважила, що витратити гроші можна впродовж 180 днів (пів року) - на теплий зимовий одяг, взуття, ліки чи вітаміни.

Тим часом подача заявок триває до 17 грудня 2025 року.

Коли у виплаті можуть відмовити й що з цим робити

Згідно з інформацією Кірієнко, по зимовій підтримці українців у розмірі 6500 гривень вже є "певна кількість відмов".

"Але хочу сказати, що більш ніж 90% відмов - це задвоєння заяв. Тобто дубляж заяв. І це виявляється і Пенсійним фондом, і застосунком "Дія", - повідомила вона.

Заступниця міністра зауважила, що саме тому механізм цих виплат є таким "заміксованим" - між ПФУ та "Дією".

"Для того, щоб могли верифікувати й все ж таки позбутися цього дубляжу заявок, які подаються", - додала вона.

Кірієнко розповіла також, що інші відмови - пов'язані наразі з відсутністю можливості верифікації документів.

"На кшталт свідоцтва про народження дитини, або, наприклад, індивідуального податкового номеру платника податків... Але про це все людина, яка подає заявку, має інформацію", - пояснила вона.

Тим часом заступник голови правління ПФУ з питань цифровізації Олександр Малецький повідомив: якщо людина отримала відмову у "зимовій" виплаті 6500 гривень, необхідно перш за все перевірити, чи має вона на неї право.

"У такому випадку потрібно в першу чергу з'ясувати, відповідає чи не відповідає особа категорії (людей, які мають право на "зимові" 6500 гривень, - Ред.)... Якщо говорити про 6500, то це - специфічна допомога, яка передбачена для вразливих категорій... І якщо людина до них не належить, то і не має права на таку допомогу", - пояснив він.

Насамкінець Малецький нагадав, що уточнити свій статус чи прояснити інші питання щодо виплат можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України.