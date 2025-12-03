ua en ru
Бесплатные "3000 км по Украине" от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билеты

Среда 03 декабря 2025 11:46
Бесплатные "3000 км по Украине" от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билеты В приложении УЗ заработала программа "3000 км по Украине" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам по программе "3000 км по Украине" в своем приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как воспользоваться программой "3000 км по Украине": алгоритм действий

Украинцам рассказали, что билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в приложении УЗ (для iOS и Android).

Скачать его можно через App Store или Google Play.

Бесплатные &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билетыЗагрузка приложения УЗ (скриншот: app.uz.gov.ua)

Если же приложение "Укрзализныци" у вас уже есть, его нужно обновить.

После этого - открыть приложение и перейти к пилотной версии программы "3000 км по Украине" (билеты до прифронтовых громад), чтобы ее активировать.

Бесплатные &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билетыПрограмма "3000 км по Украине" (скриншот из приложения)

Следующий шаг - ознакомление с условиями путешествий в рамках программы.

Бесплатные &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билетыУсловия путешествий (скриншот из приложения)

Далее - стоит просмотреть подробные условия участия и почитать, как можно использовать километры в рамках программы.

После этого:

  • поставить галочку возле "Принимаю условия участия в программе";
  • нажать "Получить километры".

Бесплатные &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билетыПодробные условия участия в программе - в приложении УЗ (скриншот из приложения)

После этого будущего пассажира могут попросить подтвердить аккаунт с помощью "Дія.Підпис".

Бесплатные &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билетыБесплатные километры могут получить только верифицированные пользователи (скриншот из приложения)

Далее - остается только выбрать необходимый вам рейс, чтобы получить билет на него.

Бесплатные &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билетыАктивированная программа "3000 км по Украине" (скриншот из приложения)

В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что в декабре в рамках программы доступны поезда в и из прифронтовых городов.

"Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте ближе с теми, кто ждет", - призвали пассажиров и добавили соответствующую видеоинструкцию.

Бесплатные &quot;3000 км по Украине&quot; от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билеты

Билеты на какие поезда УЗ уже доступны

Стоит отметить что ранее, рассказывая о запуске первого этапа программы "3000 км по Украине" (3000 км для прифронтовых громад), в УЗ предоставили список поездов, билеты на которые доступны уже с 3 декабря:

  • №101/102 "Николаев - Барвинково (Краматорск)";
  • №103/104 "(Краматорск) Барвинково - Львов";
  • №109/110 "Львов - Николаев";
  • №115/116 "Сумы - Киев";
  • №121/122 "Николаев - Киев";
  • №127/128 "Львов - Запорожье";
  • №141/142 "Ивано-Франковск - Чернигов";
  • №143/144 "Сумы - Рахов";
  • №39/40 "Солотвино - Запорожье";
  • №45/44 "Харьков - Ужгород";
  • №47/48 "Запорожье - Мукачево";
  • №51/52 "Одесса - Запорожье";
  • №53/54 "Днепр - Одесса";
  • №61/62 "Днепр - Ивано-Франковск";
  • №773/774 "Киев - Конотоп";
  • №87/88 "Ковель - Запорожье";
  • № 886/888 "Фастов - Чернигов";
  • №895/896 "Конотоп - Фастов".

Кроме того, доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:

  • №15/16 "Харьков - Ясиня";
  • №17/18 "Харьков - Ужгород";
  • №41/42 "Днепр - Трускавец".

А также места 2 класса в "Интерсити+":

  • №719/720 "Харьков - Киев";
  • №723/722 "Харьков - Киев";
  • №731/732 "Запорожье - Киев".

В пресс-службе компании объяснили также, что рейсы для пилотного этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.

Напомним, ранее в УЗ рассказали, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Кроме того, мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также, нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

