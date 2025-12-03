Бесплатные "3000 км по Украине" от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билеты
Национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам по программе "3000 км по Украине" в своем приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Как воспользоваться программой "3000 км по Украине": алгоритм действий
Украинцам рассказали, что билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в приложении УЗ (для iOS и Android).
Скачать его можно через App Store или Google Play.
Загрузка приложения УЗ (скриншот: app.uz.gov.ua)
Если же приложение "Укрзализныци" у вас уже есть, его нужно обновить.
После этого - открыть приложение и перейти к пилотной версии программы "3000 км по Украине" (билеты до прифронтовых громад), чтобы ее активировать.
Программа "3000 км по Украине" (скриншот из приложения)
Следующий шаг - ознакомление с условиями путешествий в рамках программы.
Условия путешествий (скриншот из приложения)
Далее - стоит просмотреть подробные условия участия и почитать, как можно использовать километры в рамках программы.
После этого:
- поставить галочку возле "Принимаю условия участия в программе";
- нажать "Получить километры".
Подробные условия участия в программе - в приложении УЗ (скриншот из приложения)
После этого будущего пассажира могут попросить подтвердить аккаунт с помощью "Дія.Підпис".
Бесплатные километры могут получить только верифицированные пользователи (скриншот из приложения)
Далее - остается только выбрать необходимый вам рейс, чтобы получить билет на него.
Активированная программа "3000 км по Украине" (скриншот из приложения)
В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что в декабре в рамках программы доступны поезда в и из прифронтовых городов.
"Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте ближе с теми, кто ждет", - призвали пассажиров и добавили соответствующую видеоинструкцию.
Билеты на какие поезда УЗ уже доступны
Стоит отметить что ранее, рассказывая о запуске первого этапа программы "3000 км по Украине" (3000 км для прифронтовых громад), в УЗ предоставили список поездов, билеты на которые доступны уже с 3 декабря:
- №101/102 "Николаев - Барвинково (Краматорск)";
- №103/104 "(Краматорск) Барвинково - Львов";
- №109/110 "Львов - Николаев";
- №115/116 "Сумы - Киев";
- №121/122 "Николаев - Киев";
- №127/128 "Львов - Запорожье";
- №141/142 "Ивано-Франковск - Чернигов";
- №143/144 "Сумы - Рахов";
- №39/40 "Солотвино - Запорожье";
- №45/44 "Харьков - Ужгород";
- №47/48 "Запорожье - Мукачево";
- №51/52 "Одесса - Запорожье";
- №53/54 "Днепр - Одесса";
- №61/62 "Днепр - Ивано-Франковск";
- №773/774 "Киев - Конотоп";
- №87/88 "Ковель - Запорожье";
- № 886/888 "Фастов - Чернигов";
- №895/896 "Конотоп - Фастов".
Кроме того, доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:
- №15/16 "Харьков - Ясиня";
- №17/18 "Харьков - Ужгород";
- №41/42 "Днепр - Трускавец".
А также места 2 класса в "Интерсити+":
- №719/720 "Харьков - Киев";
- №723/722 "Харьков - Киев";
- №731/732 "Запорожье - Киев".
В пресс-службе компании объяснили также, что рейсы для пилотного этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.
