Бесплатные "3000 км по Украине" от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билеты

Национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам по программе "3000 км по Украине" в своем приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как воспользоваться программой "3000 км по Украине": алгоритм действий

Украинцам рассказали, что билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в приложении УЗ (для iOS и Android).

Скачать его можно через App Store или Google Play.

Загрузка приложения УЗ (скриншот: app.uz.gov.ua)

Если же приложение "Укрзализныци" у вас уже есть, его нужно обновить.

После этого - открыть приложение и перейти к пилотной версии программы "3000 км по Украине" (билеты до прифронтовых громад), чтобы ее активировать.

Программа "3000 км по Украине" (скриншот из приложения)

Следующий шаг - ознакомление с условиями путешествий в рамках программы.

Условия путешествий (скриншот из приложения)

Далее - стоит просмотреть подробные условия участия и почитать, как можно использовать километры в рамках программы.

После этого:

поставить галочку возле "Принимаю условия участия в программе";

нажать "Получить километры".

Подробные условия участия в программе - в приложении УЗ (скриншот из приложения)

После этого будущего пассажира могут попросить подтвердить аккаунт с помощью "Дія.Підпис".

Бесплатные километры могут получить только верифицированные пользователи (скриншот из приложения)

Далее - остается только выбрать необходимый вам рейс, чтобы получить билет на него.

Активированная программа "3000 км по Украине" (скриншот из приложения)

В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что в декабре в рамках программы доступны поезда в и из прифронтовых городов.

"Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте ближе с теми, кто ждет", - призвали пассажиров и добавили соответствующую видеоинструкцию.

Билеты на какие поезда УЗ уже доступны

Стоит отметить что ранее, рассказывая о запуске первого этапа программы "3000 км по Украине" (3000 км для прифронтовых громад), в УЗ предоставили список поездов, билеты на которые доступны уже с 3 декабря:

№101/102 "Николаев - Барвинково (Краматорск)";

№103/104 "(Краматорск) Барвинково - Львов";

№109/110 "Львов - Николаев";

№115/116 "Сумы - Киев";

№121/122 "Николаев - Киев";

№127/128 "Львов - Запорожье";

№141/142 "Ивано-Франковск - Чернигов";

№143/144 "Сумы - Рахов";

№39/40 "Солотвино - Запорожье";

№45/44 "Харьков - Ужгород";

№47/48 "Запорожье - Мукачево";

№51/52 "Одесса - Запорожье";

№53/54 "Днепр - Одесса";

№61/62 "Днепр - Ивано-Франковск";

№773/774 "Киев - Конотоп";

№87/88 "Ковель - Запорожье";

№ 886/888 "Фастов - Чернигов";

№895/896 "Конотоп - Фастов".

Кроме того, доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:

№15/16 "Харьков - Ясиня";

№17/18 "Харьков - Ужгород";

№41/42 "Днепр - Трускавец".

А также места 2 класса в "Интерсити+":

№719/720 "Харьков - Киев";

№723/722 "Харьков - Киев";

№731/732 "Запорожье - Киев".

В пресс-службе компании объяснили также, что рейсы для пилотного этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.