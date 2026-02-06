ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет

Пятница 06 февраля 2026 19:46
UA EN RU
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет В Украину снова возвращаются сильные морозы (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время и в течение следующей недели Украину накроют "погодные качели" - от гололеда и морозов до -25°C до внезапной оттепели со снегом и дождем.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • 7-8 февраля: Начало изменения погоды - ожидается опасный гололед, туманы и мокрый снег.
  • Пик морозов: Самыми холодными будут сутки 10 февраля. На севере и в центре до -19...-25°C.
  • Дата потепления: Температурный перелом состоится 11-12 февраля.
  • Прогноз на середину месяца: До 16 февраля в некоторых областях ожидается до +3...+9°C и осадки.

Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеетНа Украину надвигаются морозы (инфографика РБК-Украина)

Что будет с погодой в Украине на выходных

– В целом в период с 7 по 9 февраля в Украине происходит смена погодных процессов.

В последующие двое суток в воздушных пространствах большинства областей будет хозяйничать еще до сих пор циклон с атмосферными фронтами, центр которого будет перемещаться с юго-запада (Черного моря) в северо-восточном направлении.

Поэтому мы ожидаем осадки различной фазы.

В северной части - снег, на остальной территории - снег и дождь.

Также стоит обратить внимание, что именно 7 февраля в центральных и восточных областях будет образовываться новый слой гололеда.

На Прикарпатье, Закарпатье, юге и востоке страны - местами будет оседать туман.

На территории страны местами на дорогах будет формироваться также новый слой гололеда, поэтому стоит быть внимательными и осторожными, ведь это все является опасными явлениями.

И такой комплекс - этих явлений - может создавать опасные ситуации.

Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеетМестами погода может быть опасной (инфографика РБК-Украина)

Где в ближайшие дни будет холоднее всего

– Что касается ближайших двух суток, то 7 февраля ночью и днем мы ожидаем 1-8 градусов мороза именно в северной части.

8 февраля у нас уже будет в пределах 5-10 градусов с отметкой "минус".

Во всех остальных областях в течение суток - от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Днем на Закарпатье и в Крыму у нас теплее всего. Там будет +4+11 градусов.

Как изменится погода в начале новой рабочей недели

– Уже 9 февраля (в понедельник, - Ред.) на Украину распространится влияние антициклона из Скандинавии, давление будет интенсивно расти.

Таким образом в понедельник ночью еще в большинстве областей (кроме большинства северных и центральных областей) у нас будет снежить.

А уже в дневные часы остаточные процессы циклона будут обусловливать небольшой снег только на востоке нашей страны.

То есть по всей территории Украины (кроме востока) в дневные часы 9 февраля мы осадков не ожидаем.

Вместе с тем и воздушные потоки в последующие дни будут менять свое движение с юго-восточного на северный. Их скорость будет в пределах 3-10 метров в секунду. То есть так более теплая воздушная масса будет потом отходить.

К нам будет поступать уже такая холодная воздушная масса из северных широт, принося вот этот, так сказать, мороз.

И уже в понедельник мы ожидаем снижение температуры на 5-10 градусов.

То есть уже 9 февраля температура в ночные часы будет в пределах 10-15 градусов мороза, в северной части -15-20. Местами ожидаем снижение до -23.

В дневные часы будут значения колебаться от 8 до 13 градусов мороза.

На юге и юго-востоке страны - ночью -5-10, днем -2-7 градусов мороза.

В Крыму - около нуля. На Закарпатье ночью -2-7 градусов, днем до +5.

Когда ожидается пик морозов и в каких областях

Самыми прохладными будут сутки 10 февраля. У нас в целом будет преобладать погода без осадков (10 февраля именно).

Температура в ночные часы в большинстве областей будет в пределах 13-19 градусов мороза.

В северной части и центральных областях -19-25.

В дневные часы 5-11 градусов мороза.

На юге страны, опять же, у нас несколько мягче морозы эти будут. Ночью -8-14, днем 0-6 градусов мороза.

Когда вернутся осадки и изменится ли температура

– Уже 11 февраля на Правобережье страны мы местами ожидаем небольшой снег.

В Карпатах он будет более умеренный - его интенсивность более умеренной будет.

В дневные часы на юго-западе страны он будет с дождем.

Во всех остальных областях будет еще без осадков, ведь там будет еще преобладать вот это влияние антициклона.

Значения температуры уже будут немного выше.

Ночью - в пределах 10-12 градусов мороза в большинстве областей.

Только на северо-востоке страны ночью до -17-22.

За счет именно вот этого антициклона, который там еще будет создавать прояснения ночные (поэтому там будет интенсивнее выхолаживания), а также еще северный ветер будет приносить прохладу туда.

Зато в дневные часы у нас будет в пределах 1-7 градусов мороза.

На юге страны, Прикарпатье и Закарпатье - у нас будет оставаться, так сказать, более мягкий мороз. Ночью -3-9, а вот днем до +6 градусов ожидаем.

Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеетПосле 11 февраля сильные морозы могут отступить (инфографика РБК-Украина)

Можно ли уже сейчас сказать, когда морозы отойдут и вернется тепло

– Что касается последующих суток, то это - такие тенденции.

12 февраля в Украине, кроме юга, мы ожидаем небольшой снег, мокрый снег.

Температура ночью будет в пределах 1-7 градусов, на востоке страны - несколько ниже -7-13 градусов мороза.

Однако в дневные часы это уже будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На юге и западе страны у нас будет несколько теплее +3+9.

А уже 13-16 февраля в большинстве областей временами будет идти снег и выпадать дождь.

И дальнейшее повышение температуры на 3-6 градусов ожидаем.

Это предварительные такие, ориентировочные прогнозы. Тенденции, которые мы сейчас наблюдаем.

Напомним, ранее начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Тем временем мы объясняли, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

