Зеркаль йде з МЗС, а Злочевського оголошено в розшук: новини за 20 листопада

Звільнені українські кораблі прибули до Очакова, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль йде з МЗС, екс-міністра Миколу Злочевського оголошено в розшук. Детальніше про те, що сталося в середу, 20 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Повернення українських кораблів: подробиці

Увечері 20 листопада після річного російського полону звільнені кораблі прибули до українського Очакова. Вже відомо, що вони знаходяться в жахливому стані. Президент України Володимир Зеленський, який приїхав зустрічати кораблі, заявив, що на їх ремонт знадобиться три місяці.

РБК-Україна згадує, як розгорталися події навколо інциденту із захопленням кораблів (фото, відео).

Зеркаль йде з МЗС України

Заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль йде з МЗС. Про це вона розповіла в інтерв'ю Bihus.info.

За її словами, на цьому тижні вона виконає останнє завдання і звільниться з Міністерства закордонних справ України. Вона також додала, що не може залишитися в МЗС на тлі можливої реалізації запиту на мир з Росією.

Скандальні витоки у Telegram: відкрито справу

Українські правоохоронці перевіряють усі скандальні витоки в Telegram, у тому числі останній злив записів розмов у кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби, на яких він координує свою роботу з ГПУ і керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Про це на брифінгу в Києві заявив генпрокурор Руслан Рябошапка. Він не виключив, що записи можуть виявитися фейком.

Раніше в месенджері Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах він нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки та глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії Міжнародного валютного фонду.

Рябошапка: справи про Burisma і сина Байдена передадуть у НАБУ, ДБР та СБУ

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що справи про компанії Burisma і сина колишнього віце-президента Джо Байдена Хантера Байдена передадуть в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) і Службу безпеки України (СБУ). Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна. За його словами, зараз є 13 справ, де фігурує екс-міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський.

Самого Злочевського було оголошено в розшук.

Путін заявив, що Росія ні на кого не буде нападати

Росія ні на кого не збирається нападати. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляють росЗМІ."Всі чудово розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати, російська загроза - вигадка", - заявив російський президент.

Також Путін розповів про стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

Звільнений заступник міністра охорони здоров'я Загрійчук

Заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрийчук звільнений з посади. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, Загрийчук сам подав заяву про звільнення

Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі у 2018 році

Верховний суд України визнав законною висилку Міхеіла Саакашвілі до Польщі в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба суду.

Як зазначається, суд залишив без задоволення касаційну скаргу Саакашвілі у справі за його позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України.

Росія запропонувала Україні купувати 15 млрд кубометрів газу на рік

На газових консультаціях Російська Федерація запропонувала Україні з 2020 закуповувати безпосередньо 15 млрд кубометрів газу на рік. Про це розповів міністр енергетики РФ Олександр Новак, передають російські ЗМІ. За його словами, мова йде про закупівлю близько 15 млрд кубометрів безпосередньо, без реверсної складової.

При цьому він відмовився коментувати перспективи газових консультацій і запропонував дочекатися офіційної відповіді української сторони на пропозицію "Газпрому".

У Казахстані затримали чорних трансплантологів, які пересаджували органи українців

У казахстанському місті Шимкент затримали головного лікаря клінічної лікарні Абилая Донбая за участь у незаконній трансплантології органів, в якій брали участь громадяни України. За даними казахських силовиків, у 2017-2018 роках у Казахстані діяла банда "чорних трансплантологів", організована іноземцями.

Повідомляється, що в якості донорів органів залучалися громадяни Узбекистану, Киргизії, України, які через фінансові проблеми продавали свої нирки. Ці органи пересаджували багатим громадянам інших країн, в основному Ізраїлю.

Нардеп Іванісов вийшов з "Слуги народу" після звинувачень у судимості

20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов відбував термін за зґвалтування неповнолітньої. Також він заявив, що судимість була погашена.

У ГПУ заявили, що інформація про погашення судімості є непідтвердженою. Перевірка триває. На цей час перевірки Іванісов покинув фракцію.

Перевезення дітей без автокрісла в таксі: що робити батькам

Штрафи за перевезення дітей без спеціальних автокрісел почали діяти з вівторка, 19 листопада. За законопроект № 1150 наприкінці жовтня проголосували 332 депутатів Верховної Ради. Мета нововведення - забезпечити безпеку неповнолітніх у разі ДТП. І якщо з власниками особистих авто все більш чи менш зрозуміло, то як бути батькам, які користуються послугами таксі. Яким чином перевізники будуть впроваджувати нововведення, і хто буде відповідати за порушення - в матеріалі Styler.