ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звільнені кораблі почали прибувати до Очакова

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 17:23
Звільнені кораблі почали прибувати до Очакова
Фото: корабель "Нікополь" вже прибув до Очакова (dumskaya.net)

До гавані Очакова вже увійшов бронекатер "Нікополь"

Звільнені після річного полону українські кораблі почали прибувати до військової гавані Очакова. Про це повідомляє одеське видання "Думська".

Повідомляється, що першим до Очакова дістався бронекатер "Нікополь", який був відбуксований малим розвідувальним кораблем "Переяслав". На даний момент його відчепили, і два швидкісних катери тягнуть "Нікополь" до військового причалу.

Також повідомляється, що буксир "Яни Капу" з'явився на горизонті, його тягне буксир "Лідовський". Бронекатер "Бердянськ" підійде пізніше. Також повідомляється, що до Очакова має приїхати президент України Володимир Зеленський.

Фото: корабель "Нікополь" (dumskaya.net)

Нагадаємо, раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що кораблі повертаються в жалюгідному стані.

Напередодні в НАТО заявили, що повернення українських кораблів, захоплених Російською Федерацією в листопаді 2018 року, посприяє прогресу на майбутніх переговорах "нормандської четвірки".

В Станиці Луганській відкрили міст
Новини України Володимир Зеленськийкорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся