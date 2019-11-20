Звільнені кораблі почали прибувати до Очакова

Фото: корабель "Нікополь" вже прибув до Очакова (dumskaya.net)

До гавані Очакова вже увійшов бронекатер "Нікополь"

Звільнені після річного полону українські кораблі почали прибувати до військової гавані Очакова. Про це повідомляє одеське видання "Думська".

Повідомляється, що першим до Очакова дістався бронекатер "Нікополь", який був відбуксований малим розвідувальним кораблем "Переяслав". На даний момент його відчепили, і два швидкісних катери тягнуть "Нікополь" до військового причалу.

Також повідомляється, що буксир "Яни Капу" з'явився на горизонті, його тягне буксир "Лідовський". Бронекатер "Бердянськ" підійде пізніше. Також повідомляється, що до Очакова має приїхати президент України Володимир Зеленський.

Фото: корабель "Нікополь" (dumskaya.net)

Нагадаємо, раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що кораблі повертаються в жалюгідному стані.

Напередодні в НАТО заявили, що повернення українських кораблів, захоплених Російською Федерацією в листопаді 2018 року, посприяє прогресу на майбутніх переговорах "нормандської четвірки".



