Нардеп Іванісов вийшов з "Слуги народу" після звинувачень у судимості

Фото: Роман Іванісов (facebook.com sluganarodu.ivanisov)

Він зазначив, що не хоче ставити під удар репутацію всієї фракції

Народний депутат Роман Іванісов на час перевірки покинув фракцію "Слуга народу" після повідомлень про те, що він був судимий за зґвалтування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Іванісова Facebook.

За його словами, він зробив такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції.

"Щоб не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації", - написав він.

За словами народного депутата, він вже звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давида Арахамии і той його підтримав.

Іванісов переконаний, що генерального прокурора Руслана Рябошапку "навмисно ввели в оману".

"Офіс генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні відносно мене інформації. Замовники витрачають скажені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили", - заявив він.

Народний депутат пообіцяв, що найближчим стане відоме прізвище замовника".

Нагадаємо, 20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував термін за зґвалтування неповнолітньої.

Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що інформація про погашеної судимості за звинуваченням у зґвалтуванні у нардепа від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою.