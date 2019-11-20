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Путін заявив, що Росія ні на кого не буде нападати

Новини » Політика     20.11.2019 - 14:02
Путін заявив, що Росія ні на кого не буде нападати
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що нібито немає "російської загрози"

Росія ні на кого не збирається нападати. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

Путін вважає, що нібито немає "російської загрози".

"Всі чудово розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати, російська загроза - вигадка", - вважає він.

Нагадаємо, що в 2014 році Росія анексувала Крим. Також у 2014 році російські війська війшли на територію Донецької і Луганської областей. Саме РФ фінансує бойовиків на Донбасі.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що більше 13 тисяч людей загинули на Донбасі.

"5 років триває війна, 5 років, як Росія анексувала Крим. Більше 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 млн переселенців. Щорічно ці цифри звучать тут, щорічно ці цифри зростають", - заявив він.

Відзначимо, в ООН заявляли, що в результаті військового конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 мільйонам людей потрібна гуманітарна допомога.

Крім того, екс-спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди. Відзначимо, що військовий конфлікт на Донбасі триває досі.

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