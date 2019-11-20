Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі у 2018 році

Фото: Михаіл Саакашвілі (РБК-Україна)

Верховний суд України сьогодні прийняв рішення

Верховний суд України визнав законною висилку Міхеіла Саакашвілі до Польщі в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба суду.

Як зазначається, суд залишив без задоволення касаційну скаргу Саакашвілі у справі за його позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України.

"Верховний суд визнав законними дії суб’єктів владних повноважень щодо реадмісії Міхеіла Саакашвілі до Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

Саакашвілі просив визнати незаконними дії правоохоронних органів від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення про повернення його до Польщі. Верховний суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими позивачу було відмовлено.

"Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає. Рішення прийнято під час судового засідання 19 листопада 2019 року. Повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів", - додали у прес-службі.

Нагадаємо 29 травня екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі повернувся в Україну.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка. Також Головна військова прокуратура заявила, що розслідує видворення з України Михайла Саакашвілі в лютому 2018 року.

РБК-Україна писало, що 12 лютого 2018 року правоохоронці затримали Саакашвілі в одному з ресторанів в центрі Києва і видворили з України в Польщу (саме з цієї країни Саакашвілі в останній раз заїхав в Україну). Як повідомляли в Держприкордонслужбі, Саакашвілі "знаходився не території України незаконно, а тому, з дотриманням усіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки він прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Саакашвілі було заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки - до 13 лютого 2021 року.