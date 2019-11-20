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Труба не подаватиме у відставку через скандал із записами розмов

Новини » Політика     20.11.2019 - 16:12
Труба не подаватиме у відставку через скандал із записами розмов
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Він заявляє, що його чекають в ДБР, оскільки готуються підозри у багатьох кримінальних провадженнях

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не подаватиме у відставку через скандал з опублікованими записами нібито його розмов в одному з Telegram-каналів. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявляє, що його чекають в ДБР, оскільки готуються підозри у багатьох кримінальних провадженнях.

"За цей період часу зроблено надзвичайно багато, ще більше мені потрібно зробити, щоб ДБР стало незалежним органом. Держбюро розслідувань продовжує працювати, і мене чекають в ДБР, оскільки готуються підозри у багатьох кримінальних провадженнях", - сказав він.

Раніше на скандал раніше відреагував президент Володимир Зеленський.

"Чесно скажу, що у мене сьогодні більш серйозні завдання. Я, правда, не знаю, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Якщо ви не проти, я вивчу питання і відповім вам", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше в месенджері Telegram з'явився канал, в якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах він нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії Міжнародного валютного фонду.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада підтримала поправку в законопроект про перезапуск ДБР, яка передбачає звільнення керівництва, в тому числі і Труби.

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