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Рябошапка: Злочевський оголошений в розшук

Новини » Політика     20.11.2019 - 15:46
Рябошапка: Злочевський оголошений в розшук
Фото: Микола Злочевський (burisma.com)

Справу закрито через розшук Злочевського

Екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений в розшук, через що і закрито справу. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка, зокрема, зазначив головну причину закриття справи.

"Злочевський оголошений в розшук, тому справа припинена", - заявив він.

Генпрокурор розповів хід розслідування справи.

"Виробництво було зупинено в зв'язку з розшуком. Потім відновлено. Потім змінено підозру. Виробництво зупинилося. Нічого, крім розширення підозри не змінилося", - заявив прокурор.

Нагадаємо, раніше керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що у кримінальному провадженні проти компанії Burisma Group не фігурують прізвища Миколи Злочевського і Хантера Байдена.

Також в САП заявляли, що 22 березня 2019 року на Національне антикорупційне бюро України було накладено штраф за невиконання рішення суду у справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Прокуратура заявляла, що НАБУ з 2015 року веде розслідування по справі Злочевського.

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