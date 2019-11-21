Зеленський повідомив, скільки часу потрібно на ремонт українських кораблів

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

За словами президента, приблизно на ремонт потрібно три місяці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт українських військових катерів, які в середу, 20 листопада, прибули в Очаків після повернення з російського полону, знадобиться три місяці. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Після огляду катерів президент також зазначив, що на катерах не вистачає деякого обладнання, а також частини озброєння. Україна буде з цього питання звертатися до Росії.

"Я побачив стан (катерів, - ред.). Буде розслідування - ми побачимо всі деталі (інциденту, - ред.). Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб вона нам повернула все, що там було. Паралельно ми готові відремонтувати. Поспілкувалися з адміралом Воронченком - десь три місяці і все буде на ходу", - сказав президент.

Зазначимо, перед візитом Зеленського українські катери "Яни Капу", "Нікополь", "Бердянськ", які після річного полону повернулися в Україну, перевірили на наявність вибухівки.

Фото: кораблі ВМС України (0512.com.ua)

Нагадаємо, президентський борт прибув в Миколаїв з тригодинним запізненням через поломку літака. Зустріч Володимира Зеленського в Очакові почалася приблизно о 23:30.

Відзначимо, в МЗС України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсації за захоплення Російською Федерацією кораблів і моряків.

Російська Федерація 18 листопада передала Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.