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Рябошапка: справи про Burisma і сина Байдена передадуть у НАБУ, ДБР та СБУ

Новини » Політика     20.11.2019 - 16:53
Рябошапка: справи про Burisma і сина Байдена передадуть у НАБУ, ДБР та СБУ
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, зараз є 13 справ, де фігурує екс-міністр екології Микола Злочевський

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що справи про компанії Burisma і сина колишнього віце-президента Джо Байдена Хантера Байдена передадуть в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) і Службу безпеки України (СБУ). Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз є 13 справ, де фігурує екс-міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський.

"Є 13 кейсів, де фігурує колишній міністр екології Злочевський. У деяких з цих кейсів є слово, яким позначається назва компанії, ще в деяких кейсах, відповідно, зустрічаються слова, які є іменем особи, про який ви говорили. Що буде далі з цими кейсами? Оскільки ми вже не можемо їх розслідувати, відповідно вони будуть передані за підслідністю. деякі з них будуть передані або в НАБУ, деякі можливо в ДБР, деякі в СБУ, там де це пов'язано з фінансуванням тероризму, або терористичним актом", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Руслан Рябошапка повідомив, що Микола Злочевський був оголошений в розшук.

22 березня 2019 року на Національне антикорупційне бюро України було накладено штраф за невиконання рішення суду у справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.

Прокуратура заявляла, що НАБУ з 2015 року веде розслідування по справі Злочевського.

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