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Рябошапка заявив про перевірку всіх скандальних витоків у Telegram

Новини » Політика     20.11.2019 - 16:36
Рябошапка заявив про перевірку всіх скандальних витоків у Telegram
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Через виток записів розмов Труби відкрили кримінальну справу

Українські правоохоронці перевіряють усі скандальні витоки в Telegram, у тому числі останній злив записів розмов у кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби. Про це на брифінгу в Києві заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, правоохоронці повинні визначити, наскільки автентичними є злиті записи, на яких Труба координує свою роботу з ГПУ і керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Він також не виключив, що це може виявитися фейком.

"Є кримінальне провадження, яке відкрито і пов'язане з дослідженням законності проведення цих записів. Тут є кілька складових, кілька нюансів і вони між собою пов'язані. Їх треба поєднати, тоді ми зможемо зробити висновки", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше директор ДБР Роман Труба заявив, що не буде подавати у відставку через скандал з записами розмов. Мова йде про витік записів у Telegram, на яких він за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії МВФ

Також сьогодні на скандал відреагував президент України Володимир Зеленський.

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