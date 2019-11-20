У Казахстані затримали чорних трансплантологів, які пересаджували органи українців

Фото: Абилай Донбай (otyrar.kz)

Громадяни України, Узбекистану і Киргизії продавали органи через фінансові труднощі

У казахстанському місті Шимкент затримали головного лікаря клінічної лікарні Абилая Донбая за участь у незаконній трансплантології органів, в якій брали участь громадяни України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Otyrar.

За даними казахських силовиків, у 2017-2018 роках у Казахстані діяла банда "чорних трансплантологів", організована іноземцями.

"В якості донорів органів залучалися громадяни Узбекистану, Киргизії, України, які через фінансові проблеми продавали свої нирки. Ці органи пересаджували багатим громадянам інших країн, в основному Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Проти головного лікаря порушили кримінальні справи за ч. 2 ст. 264 (участь у транснаціональній злочинній групі) і ч. 3 ст. 116 (незаконне вилучення органів людини) Кримінального кодексу Казахстану. Відзначається, що Донбай проводив операції з пересадки органів за велику винагороду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан і Україна ратифікували договір про екстрадицію. Договір стосується питання видачі осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності або приведення вироку суду до виконання.

Також РБК-Україна писало, що в жовтні 2018 року Україна і Казахстан підписали два міждержавних договору, які мають забезпечити більш ефективну співпрацю між силовиками і виконання судових рішень.