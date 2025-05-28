У Зеленского высказались о месте переговоров с РФ и напомнили выражение Трампа о танго
Украинская сторона ждет четких сигналов со стороны России о готовности к переговорам, поскольку официальный Киев устраивает любая из уже предложенных площадок для встречи.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Чиновник отметил, что о своей готовности стать местом проведения переговоров между Украиной и РФ уже заявляли в Швейцарии, Ватикане и Стамбуле. Киев открыт ко всем этим вариантам относительно места встречи.
В этом контексте заместитель главы ОП упомянул высказывание американского лидера Дональда Трампа о необходимости участия двух сторон в процессе - на примере танца танго.
"Чтобы станцевать танго, надо двое, как говорит президент США. Нам нужно получить какие-то сигналы России, к чему они готовы", - сказал Брусило.
Он добавил, что если Москва находит "какие-то оправдания, что им неприемлем Ватикан из-за каких-то своих религиозных соображений", то остаются открытыми другие площадки.
Что касается подготовки к возможной будущей встрече с российской стороной, чиновник подчеркнул важность четко определить повестку дня перед формированием переговорной команды.
Брусило обратил внимание, что такую повестку дня "формирует страна, которая принимает переговоры", поскольку она "является посредником между двумя сторонами".
"Определив и очертив конкретную повестку дня, можно формировать и команду в зависимости от компетенции каждого из ее членов", - рассказал он.
Заместитель руководителя ОП добавил, что над этим сейчас "и ведется работа".
Вопрос о локации для переговоров между Украиной и РФ
Напомним, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и РФ по вопросу перемирия и прекращения войны.
Позже премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассказала, что понтифик подтвердил свою готовность провести в Ватикане переговоры между украинской и российской сторонами.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отверг идею о возможности такой встречи в Ватикане. Он заявил, что Москва хотела бы провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.
27 мая спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог отметил, что еще одна встреча по мирным переговорам может состояться в Женеве.
Упоминания Трампа о танго
Отметим, что американский президент неоднократно упоминал в своих заявлениях такой жанр музыки и танца, как танго, когда участниками процесса должны выступать два человека (в аллегорическом восприятии - две стороны).
Причем Трамп говорит о танго в разных вопросах, в частности неоднократно использовал выражение "чтобы танцевать танго, нужны двое" в контексте переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны, в вопросе ядерных переговоров с Ираном, а даже относительно идеи о присоединении Канады к США.
Добавим, что генсек НАТО Марк Рютте также цитировал "трамповское выражение" о танго, когда отмечал, что РФ должна "сделать больше" для прекращения войны с Украиной.
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