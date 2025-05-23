Ватикан плохо подходит для России в качестве места для переговоров между Москвой и Киевом. Это католическая площадка.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Ну, немножко это неэлегантно, я бы сказал. Когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин", - сказал он.

По его словам, одна из первопричин - "это курс на уничтожение Украинской православной церкви" Московского патриархата.

Он заявил, что Москва не позволит русскоязычному населению Украины оставаться под властью так называемой "хунты" во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Лавров заявил, что для России было бы "преступлением" позволить этому случиться. Он добавил, что самым простым способом урегулирования конфликта было бы требование международного сообщества к Украине отменить законы, дискриминирующие русскоязычных.