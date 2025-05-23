В Москве выдумали причину, почему им не подходит Ватикан для переговоров с Украиной
Ватикан плохо подходит для России в качестве места для переговоров между Москвой и Киевом. Это католическая площадка.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Ну, немножко это неэлегантно, я бы сказал. Когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин", - сказал он.
По его словам, одна из первопричин - "это курс на уничтожение Украинской православной церкви" Московского патриархата.
Он заявил, что Москва не позволит русскоязычному населению Украины оставаться под властью так называемой "хунты" во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Лавров заявил, что для России было бы "преступлением" позволить этому случиться. Он добавил, что самым простым способом урегулирования конфликта было бы требование международного сообщества к Украине отменить законы, дискриминирующие русскоязычных.
Переговоры между Россией и Украиной
Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего заявил, что Москва и Киев будут вести двусторонние переговоры.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров. По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию.
Римский понтифик Лев XIV готов провести переговоры между Россией и Украиной, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.