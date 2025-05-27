Не Ватикан. В России рассказали, где хотели бы провести следующие переговоры с Украиной
Российская Федерация (РФ) снова хотела бы провести новый раунд переговоров с Украиной по полномасштабной войне в турецком Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, которого цитирует "Интерфакс".
"Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо", - заявил Лавров во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Фидан, в свою очередь, заявил, что Турция готова предоставить площадку для переговоров, поскольку "считает это своим долгом для обеспечения мира на планете".
Переговоры России и Украины
16 мая между Украиной и РФ состоялись первые за несколько лет переговоры по урегулированию полномасштабной войны. Тогда же делегации встретились в Турции. Также туда прибыл президент Владимир Зеленский, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным, но последний проигнорировал призыв к диалогу.
Добавим, что делегацию Украины возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а России - советник Путина Владимир Мединский.
Во время встречи стороны обсудили масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу". Обмен состоялся в эти выходные в три этапа.
Отдельно стоит добавить, что Лавров ранее отвергал идею о возможности проведения переговоров на территории Ватикана, поскольку Россия и Украина являются странами восточного православия.
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