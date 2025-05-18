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Зеленский после встречи с Папой: Ватикан готов стать местом для переговоров с РФ

Украина, Воскресенье 18 мая 2025 17:37
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Зеленский после встречи с Папой: Ватикан готов стать местом для переговоров с РФ Фото: украинский президент Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Папа Римский Лев XIV принял делегацию Украины после интронизации. Он заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"После завершения инаугурационной мессы встретились с Папой Римским Львом XIV. Благодарны Его Святейшеству за аудиенцию", - рассказал президент.

Он отметил, что для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир.

Фото: украинская делегация и Папа Римский Лев XIV (t.me/V_Zelenskiy_official)

"И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны. Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к диалогу в любом формате ради реальных результатов.

"Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира", - подытожил глава Украины.

Инаугурация Папы Римского

Напомним, что сегодня, 18 мая, Папа Римский Лев XIV официально взошел на Святой престол.

Церемония состоялась в Ватикане, а посетило ее более 250 тысяч человек. Также на церемонии присутствовали представители более 100 стран и международных организаций.

Во время мессы Папа Лев XIV вспомнил Украину. Он отметил, что страну ожидают переговоры о мире.

Заметим, что ранее мы писали, что Зеленский планировал закрытую встречу с новым Папой.

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