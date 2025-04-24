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Трамп о переговорах по войне в Украине: следующие несколько дней будут очень важными

Четверг 24 апреля 2025 22:58
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Трамп о переговорах по войне в Украине: следующие несколько дней будут очень важными Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Следующие несколько дней будут очень важными для войны в Украине", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против России, американский президент сказал, что "лучше ответит на этот вопрос через неделю".

"Мы оказываем большое давление на Россию, и Россия это знает. Чтобы танцевать танго и заключить соглашение, нужны двое. А Украина получит очень сильный удар, и я верю, что они хотят заключить сделку", - добавил Трамп.

США пригрозили, что выйдут из переговоров

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил: США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.

В то же время Bloomberg сообщил, что американская мирная инициатива предусматривает сохранение контроля России над оккупированными территориями Украины.

При этом Трамп уверен что российский диктатор Владимир Путин послушается его и не будет бить ракетами и дронами по Украине.

Также ранее пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс отмечала, что США не будут ослаблять санкции против России до наступления перемирия между Украиной и РФ.

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