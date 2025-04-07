Рютте заявил, что РФ должна "сделать больше" для прекращения войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается, что руководство РФ сможет диктовать Вашингтону условия в вопросе о прекращении огня в Украине. Зато Кремль действительно должен показать реальное желание прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека Североатлантического альянса телеканалу CBS News .

По словам Рютте, в рамках усилий США, чтобы положить конец российско-украинской войне на соответствующих переговоров, на прошлой неделе был "мяч явно на стороне россиян".

"Они движутся недостаточно быстро, мое впечатление, включая впечатление, которое я имею от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что эта война должна закончиться, поскольку "так много людей погибает, так много украинской инфраструктуры повреждено, города разрушены".

Комментируя ремарку ведущей, что администрация президента США Трампа хочет полного прекращения огня в Украине, но россияне соглашаются только на частичное, и не беспокоит ли его то, что Россия диктует условия, Рютте заявил, что нет.

"Потому, что я разговаривал с (госсекретарем США) Марко Рубио, я постоянно общаюсь с другими членами американской администрации. Я думаю, они действительно пытаются, шаг за шагом, дойти до ситуации, когда эта война может закончиться. Но, конечно, Россия - россияне тоже должны танцевать танго, а сейчас, кажется, этого не делают, а дальше будет трудно", - сказал он.

Также Рютте не уверен, что российский диктатор Владимир Путин действительно рассматривает возможность прекращения своей широкомасштабной военной агрессии против Украины.

"Ну, мы не знаем. Я думаю, что это сейчас тест, и мы должны увидеть... какой будет его реакция на американские предложения", - отметил генсек НАТО.

Вопрос о перемирии между Украиной и РФ

Напомним, что во время разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились на энергетическое перемирие. Оно предполагает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторон.

Позже на встречах в Саудовской Аравии делегации от Украины и США, а также США и Россия обсуждали безопасность в Черном море. Это предполагало обеспечение безопасности гражданского судоходства.

Украина согласилась на обсужденные с США договоренности, но Россия выдвигает требования, в частности, по снятию некоторых санкций, прекращению военной помощи Украине и тому подобное. Несколько недель назад государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что переговоры Украины и России невозможны без уступок с обеих сторон.

Отметим также, что Украина уже обозначила свои "красные линии" в мирном процессе. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна не будет соглашаться на сокращение численности армии. Также он не признает временно оккупированные территории российскими.

Добавим, недавно президент США Дональд Трамп выказывал все большее недовольство тем, что до обещанного им мира далеко по-прежнему.

Больше о перемирии и что о нем говорят Украина, США и РФ - читайте в материале РБК-Украина.