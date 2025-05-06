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Трамп посягнул на Канаду на встрече с Карни: премьер не промолчал

Вашингтон, Вторник 06 мая 2025 21:49
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Трамп посягнул на Канаду на встрече с Карни: премьер не промолчал Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr by The White House)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп не промолчал о своей идее присоединить Канаду даже на встрече с премьером страны Марком Карни в Белом доме.

Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера и главы канадского правительства приводит CNN.

Трамп в очередной раз заявил, что, по его мнению, Канада должна стать 51-м штатом США.

"Чтобы танцевать танго, нужны двое, верно? Я считаю, что это будет огромным снижением налогов для канадских граждан. Вы получите бесплатную армию, огромную медицинскую помощь, другие вещи. Будет много преимуществ", - отметил он.

Президент добавил, что в душе он - застройщик, и поэтому он хочет объединить две страны.

"Но мы не будем обсуждать это, пока кто-то не захочет это обсудить", - заверил он.

В свою очередь Карни парировал, что в области недвижимости есть места, которые никогда не продаются.

"Я встречался с владельцами Канады в течение всей кампании, последние несколько месяцев - она не продается. И никогда не будет продаваться", - подчеркнул премьер Канады.

Он отметил, что его правительство планирует увеличить инвестиции в безопасность Канады и партнерство с США.

Также, по словам Карни, Трамп "оживил" международную безопасность и НАТО. Он заверил, что Канада будет вкладывать "все свои силы" в межправительственный транснациональный военный альянс.

В ответ Трамп вернулся к теме присоединения Канады: "Никогда не говори никогда".

Посягательства Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз говорил о том, что хочет присоединить Канаду к США.

При этом вчера, 5 мая, он немного смягчил свою позицию. В частности, американский лидер пообещал не использовать против Канады военную силу.

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