Папа Римский готов принять в Ватикане переговоры между Украиной и РФ
Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони в телефонном разговоре во вторник, 20 мая.
"Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность (понтифику) за его неизменную преданность миру", - говорится в заявлении главы итальянского правительства.
Также заметим, что после телефонного разговора 19 мая между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в офисе Мелони заявили, что она приветствует слова американского лидера о том, что Лев XVII выразил заинтересованность в проведении переговоров между Киевом и Москвой, но Ватикан тогда не подтвердил такого предложения.
Во втором отдельном заявлении Мелони сказала, что она также имела переговоры с другими европейскими лидерами и с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно следующих шагов.
"Договорено поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", - говорится в сообщении Офиса премьера Италии.
Вопрос о переговорах и заявления понтифика
Напомним, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения справедливого мира.
Заметим, что в тот день понтифик Лев XIV официально взошел на Святой престол. Церемония состоялась в Ватикане, а посетило ее более 250 тысяч человек. Также на церемонии присутствовали представители более 100 стран и международных организаций.
Во время мессы Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину, и обратил внимание, что страну ожидают переговоры о мире. Также сообщалось, что ранее понтифику передали списки украинских воинов, которые находятся в российском плену.
Добавим, что эта встреча Зеленского со Львом XVII состоялась через два дня после проведения переговоров Украины и России в Стамбуле в Турции. Тогда, 16 мая, Москва не согласилась на прекращение огня, однако делегации от обеих стран договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".
Также сообщалось, что 19 мая президент Зеленский рассказал, что Украина обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматривают: Турцию, Ватикан или Швейцарию.
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