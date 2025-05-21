Папа Римский готов принять в Ватикане переговоры между Украиной и РФ

Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони в телефонном разговоре во вторник, 20 мая.

"Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность (понтифику) за его неизменную преданность миру", - говорится в заявлении главы итальянского правительства.

Также заметим, что после телефонного разговора 19 мая между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в офисе Мелони заявили, что она приветствует слова американского лидера о том, что Лев XVII выразил заинтересованность в проведении переговоров между Киевом и Москвой, но Ватикан тогда не подтвердил такого предложения.

Во втором отдельном заявлении Мелони сказала, что она также имела переговоры с другими европейскими лидерами и с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно следующих шагов.

"Договорено поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", - говорится в сообщении Офиса премьера Италии.