У Зеленського висловилися щодо місця переговорів з РФ і нагадали вислів Трампа про танго

Українська сторона чекає на чіткі сигнали з боку Росії щодо готовності до переговорів, позаяк офіційний Київ влаштовує будь-який з вже запропонованих майданчиків для зустрічі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Чиновник зазначив, що про свою готовність стати місцем проведення переговорів між Україною та РФ вже заявляли у Швейцарії, Ватикані та Стамбулі. Київ відкритий до усіх цих варіантів щодо місця зустрічі.

У цьому контексті заступник глави ОП згадав вислів американського лідера Дональда Трампа щодо необхідності участи двох сторін у процесі - на прикладі танцю танго.

"Щоб станцювати танго, треба двоє, як каже президент США. Нам потрібно отримати якісь сигнали Росії, до чого вони готові", - сказав Брусило.

Він додав, що якщо Москва знаходить "якісь виправдання, що їм неприйнятний Ватикан через якісь свої релігійні міркування", то залишаються відкритими інші майданчики.

Що стосується підготовки до можливої майбутньої зустрічі з російською стороною, чиновник наголосив на важливості чітко визначити порядок денний перед формуванням переговорної команди.

Брусило звернув увагу, що такий порядок денний "формує країна, яка приймає переговори", позаяк вона "є посередником між двома сторонами".

"Визначивши й окресливши конкретний порядок денний, можна формувати й команду залежно від компетенції кожного з її членів", - розповів він.

Заступник керівника ОП додав, що над цим зараз "і ведеться робота".