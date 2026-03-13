Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский заинтриговал тайными договоренностями с Макроном

22:07 13.03.2026 Пт
2 мин
Подтверждено все, что интересует Украину, - в частности противовоздушная оборона
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что принял с французским коллегой Эммануэлем Макроном "некоторые важные решения".

Зеленский отметил, что договорился с французским президентом пока не обсуждать договоренности публично.

"Все то, на что мы рассчитываем - противовоздушная оборона и т.д. - все было подтверждено", - говорится в заявлении президента.

Украинская противовоздушная оборона

Напомним, в феврале Владимир Зеленский заявил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские системы в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать вражеские баллистические удары.

По состоянию на сейчас более 80% территории Украины остаются незащищенными от ударов баллистикой. Эффективно противодействовать таким атакам могут только комплексы типа Patriot или SAMP/T, которых на вооружении ВСУ все еще недостаточно.

Также Зеленский сообщил, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Они имеют целью существенно укрепить эффективность малой ПВО на самых проблемных направлениях.

Ранее, Германия вместе с союзниками собрала для Украины ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, и они уже направляются в страну. Однако этот пакет помощи не способен существенно повлиять на ситуацию на фронте, поскольку его может хватить примерно на две недели.

Отметим, Кабинет министра разрешил предприятиям критической инфраструктуры создавать свои группы противовоздушной обороны. Это необходимо для того, чтобы усилить их защиту от атак РФ.

