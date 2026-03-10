ua en ru
Германия собрала для Украины партию ракет к Patriot: их хватит на полмесяца

11:48 10.03.2026 Вт
2 мин
Ракеты поступят уже в ближайшие недели, однако надолго их не хватит
aimg Валерий Ульяненко
Германия собрала для Украины партию ракет к Patriot: их хватит на полмесяца Фото: системы ПВО Patriot (Getty Images)

Германия собрала среди союзников ракеты PAC-3 к Patriot для Украины, которые уже находятся в пути. В то же время они кардинально не изменят ситуацию в войне, поскольку их хватит максимум на полмесяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Читайте также: У Зеленского назвали количество ракет Patriot, которые Украина получила за все время

Издание пишет, что министр обороны Германии Борис Писториус добился закупки около 30 новейших управляемых ракет PAC-3 у нескольких европейских стран. Еще несколько таких боеприпасов дадут немецкие Вооруженные силы, поэтому Киев в целом получит 35 таких ракет-перехватчиков.

Минобороны Германии подтвердило информацию о поставках. Отмечается, что Украина может ожидать ее уже в ближайшие недели.

Ракет хватит лишь на полмесяца

В то же время Spiegel отмечает: согласно оценке немецких офицеров, Украина использует в среднем 60 ракет Patriot в месяц. Таким образом, этого пакета помощи хватит всего на полмесяца.

При этом представитель немецкого министерства обороны заявил, что речь идет не только о крайне необходимых ракетах к системам Patriot.

"Кроме текущего пакета, Германия поставит Украине "дальнейшее зенитное вооружение, такое как ПЗРК, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также комплекты запасных частей для "Патриот" и IRIS-T", - сказал он.

Украинская ПВО

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские системы в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары РФ.

Кроме того, президент отметил, что Силы обороны Украины сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак вражеских дронов. В то же время Зеленский признал, что этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Также Зеленский сообщил, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Они имеют целью существенно укрепить эффективность малой ПВО на самых проблемных направлениях.

