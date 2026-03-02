Частные компании смогут брать "в аренду" ПВО со складов ВСУ: о чем речь
В Украине предприятиям критической инфраструктуры разрешили передавать ПВО со складов ВСУ. Это необходимо для того, чтобы усилить их защиту от атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram и министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.
Согласно решению украинского правительства, предприятия критической инфраструктуры "вне зависимости от формы собственности могут создавать свои группы противовоздушной обороны".
Персонал таких групп должен будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которое определит Минобороны.
"Командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию. Речь идет о вооружении, которое пока не используется боевыми подразделениями", - отметила Свириденко.
Детали от Федорова
Федоров уточнил, что предприятиям разрешили создавать собственные группы ПВО еще в ноябре прошлого года. Сейчас же их возможности расширяют.
Он отметил, что передачу вооружения со складов ВСУ компаниям - под контролем Воздушных сил, они будут определять перечень средств и объем боеприпасов в рамках индивидуального решения по каждому предприятию.
"В случае использования при отражении атак пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах", - добавил министр.
По словам Федорова, это позволит оперативно усилить защиту объектов критической инфраструктуры и "интегрировать частные возможности в единую систему ПВО".
Глава Минобороны напомнил, что ключевая цель - идентифицировать 100% угроз в реальном времени и перехватывать как минимум 95% ракет и дронов.
Удар по производству "Фламинго"
Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты ударили по одной из основных производственных линий ракет "Фламинго". Она была уничтожена ракетным ударом.
По его словам, оборудование было оперативно релоцировано на новые площадки.