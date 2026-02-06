Зеленский: будут кадровые изменения в ПВО для защиты от "Шахедов"
В подразделениях Воздушных сил, отвечающих за защиту от российских "шахедов", произойдут кадровые изменения. Цель решений - существенно усилить работу малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Усиление борьбы с дронами
По словам президента, система противодействия ударным дронам должна работать значительно эффективнее.
Он отметил, что сейчас ситуация на фронте неоднородная. На одних участках рубежи защиты построены качественно, на других - работа требует масштабирования.
"Компонент малой ПВО - именно противодействия ударным дронам - должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть", - подчеркнул Зеленский.
Новые поручения и опыт
Глава государства сообщил, что министр обороны Михаил Федоров уже занимается этой тематикой, а командующий Воздушных сил Юрий Игнат получил дополнительные поручения по оптимизации защиты неба.
Президент убежден, что Украина имеет достаточно сил и опыта для исправления ситуации.
"Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться всюду, где результатов пока меньше", - подчеркнул президент.
Напомним, что Владимир Зеленский выразил критику относительно работы Воздушных сил в отдельных регионах страны, в частности в вопросах уничтожения российских дронов "Шахед".
Сегодня, 6 февраля, он сообщил, что во время ежедневного селектора вместе с командующим Воздушных сил и министром обороны обсудили необходимые меры, которые следует немедленно внедрить для более эффективного сбивания "Шахедов".
Ранее Юрий Игнат, в интервью РБК-Украина отмечал, что Россия все больше делает ставку не только на ракеты, но и на модернизированные беспилотники, в частности "Шахеды", которые постоянно совершенствуются.
Он подчеркнул, что сейчас эти дроны представляют одну из самых больших угроз - их запускают сотнями, и делают это не только ночью, но и днем.