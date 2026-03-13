ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский высказался об отказе Трампа от помощи с "Шахедами"

21:47 13.03.2026 Пт
2 мин
Как президент Украины отреагировал на достаточно самоуверенное заявление американского коллеги?
Иван Носальский
Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "риторикой" слова президента США Дональда Трампа о том, что ему не нужна украинская помощь в борьбе с "Шахедами".

Как передает РБК-Украина, заявление главы украинского государства приводит "Укринформ".

Читайте также: Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

"Риторика - это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", - сказал Зеленский, комментируя заявление Трампа.

Отдельно президент Украины поблагодарил американского лидера за возможность покупать оружие в рамках программы PURL.

По словам Зеленского, благодаря этому для Украины могут покупать и HIMARS, и ракеты к Patriot.

Что сказал Трамп

Напомним, сегодня, 13 марта, президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, помогает ли Украина США в защите от беспилотников, заявил, что американцы якобы в этом не нуждаются.

Он добавил, что у США "самые лучшие беспилотники в мире".

Такое заявление он сделал спустя несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке экспертов вместе с дронами-перехватчиками в Иорданию, чтобы помочь защищать американские военные базы.

Стоит заметить, что после начала американо-израильской операции против Ирана одной из основных проблем для армии США и стран Персидского залива стали ударные беспилотники "Шахед".

По информации WSJ, саудовский нефтяной гигант уже договаривается с украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Дрони
Новости
"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
