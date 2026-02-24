80% территории Украины без защиты от баллистики: заявление Зеленского

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.

80% территории остаются без защиты от баллистики

По словам Зеленского, его предыдущие заявления по ПВО не были критикой партнеров, а попыткой привлечь внимание к реальной ситуации.

"Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина продолжает искать возможности для усиления защиты.

Украина нашла средства на системы ПВО

Президент подчеркнул, что даже при отсутствии достаточного количества систем Киев вместе с партнерами работает над финансированием их закупки.

"Даже если нам не дают систем, мы нашли деньги на них вместе с нашими партнерами", - сказал Зеленский.

По его словам, он лично проводил переговоры с представителями Германии, Норвегии, стран Северной Европы и Канады. Президент отметил, что системы противовоздушной обороны являются чрезвычайно дорогими.

"Они стоят от 1,5 до 2 миллиардов за систему. А ракета стоит от двух до трех миллионов", - пояснил он.

Зеленский сообщил, что договорился о выделении дополнительных средств на эти цели.