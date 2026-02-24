80% территории Украины без защиты от баллистики: заявление Зеленского
Большая часть территории страны остается без систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.
Читайте также: РФ установила рекорд ударов баллистикой: сколько ракет запустили в январе
80% территории остаются без защиты от баллистики
По словам Зеленского, его предыдущие заявления по ПВО не были критикой партнеров, а попыткой привлечь внимание к реальной ситуации.
"Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет", - заявил президент.
Он подчеркнул, что Украина продолжает искать возможности для усиления защиты.
Украина нашла средства на системы ПВО
Президент подчеркнул, что даже при отсутствии достаточного количества систем Киев вместе с партнерами работает над финансированием их закупки.
"Даже если нам не дают систем, мы нашли деньги на них вместе с нашими партнерами", - сказал Зеленский.
По его словам, он лично проводил переговоры с представителями Германии, Норвегии, стран Северной Европы и Канады. Президент отметил, что системы противовоздушной обороны являются чрезвычайно дорогими.
"Они стоят от 1,5 до 2 миллиардов за систему. А ракета стоит от двух до трех миллионов", - пояснил он.
Зеленский сообщил, что договорился о выделении дополнительных средств на эти цели.
Ранее мы писали о том, что Украина призывает европейские страны объединить технологические усилия для создания новых средств противодействия баллистическим ракетам.
Также начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказывал, что российские массированные атаки по Украине часто сочетают сразу несколько типов воздушных угроз. В частности, баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. При таких условиях даже современные системы ПВО работают на пределе возможностей.