Война в Украине

Patriot были пустыми. Украине не хватало ракет ПВО во время ударов по энергетике, - FT

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 17:25
Patriot были пустыми. Украине не хватало ракет ПВО во время ударов по энергетике, - FT Фото: установки Patriot стояли пустыми во время ударов РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары по энергообъектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Financial Times и интервью начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Пустые установки во время обстрелов

По словам полковника Юрия Игната, украинская противовоздушная оборона сталкивается с серьезными вызовами, когда боекомплект исчерпывается быстрее, чем поступает помощь от партнеров.

"Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать", - подчеркнул Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина о сложности работы защитников неба.

Как отмечает издание FT, в прошлом месяце дефицит ракет достиг такого уровня, что установки Patriot не могли реагировать, пока российские баллистические ракеты беспрепятственно атаковали украинские электростанции.

Масштабы атак на энергетику

С начала 2026 года российские войска совершили уже 217 атак на объекты энергетического сектора Украины.

Основной целью Кремля остается попытка заморозить страну и заставить руководство к капитуляции.

Однако, несмотря на регулярные отключения и сложную ситуацию в энергосистеме, социологические данные КМИС свидетельствуют, что эти удары не изменили решимость украинцев и не вызвали массового запроса на уступки агрессору.

Зеленский о ситуации с ПВО

Напомним, ранее Украина неоднократно призывала западных союзников ускорить передачу систем ПВО и ракет к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что задержки в поставках вооружения непосредственно влияют на защищенность критической инфраструктуры в условиях постоянного баллистического террора.

Также Зеленский отметил, что Силы обороны Украины сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак российских беспилотников, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Комментируя очередную атаку РФ, глава государства сообщил о жестком разговоре и подчеркнул, что огневые группы противовоздушной обороны будут усилены. В то же время Зеленский выразил недовольство работой Воздушных сил в отдельных регионах, в частности по уничтожению дронов-камикадзе типа "Шахед".

Также он отметил, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Их цель - существенно укрепить эффективность малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.

