Зеленський заінтригував таємними домовленостями з Макроном

Зеленський наголосив, що домовився з французьким президентом поки що не обговорювати домовленості публічно.

"Все те, на що ми розраховуємо - протиповітряна оборона тощо - все було підтверджено", - йдеться у заяві президента.

Українська протиповітряна оборона

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський заявив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські системи минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати ворожі балістичні удари.

Станом на зараз більш ніж 80% території України залишаються незахищеними від ударів балістикою. Ефективно протидіяти таким атакам можуть лише комплекси типу Patriot або SAMP/T, яких на озброєнні ЗСУ все ще недостатньо.

Також Зеленський повідомив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Вони мають на меті суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найпроблемніших напрямках.