Зеленский заинтриговал тайными договоренностями с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что принял с французским коллегой Эммануэлем Макроном "некоторые важные решения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

Зеленский отметил, что договорился с французским президентом пока не обсуждать договоренности публично.

"Все то, на что мы рассчитываем - противовоздушная оборона и т.д. - все было подтверждено", - говорится в заявлении президента.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский заявил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские системы в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать вражеские баллистические удары.

По состоянию на сейчас более 80% территории Украины остаются незащищенными от ударов баллистикой. Эффективно противодействовать таким атакам могут только комплексы типа Patriot или SAMP/T, которых на вооружении ВСУ все еще недостаточно.

Также Зеленский сообщил, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Они имеют целью существенно укрепить эффективность малой ПВО на самых проблемных направлениях.