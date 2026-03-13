Зеленський заінтригував таємними домовленостями з Макроном

22:07 13.03.2026 Пт
2 хв
Підтверджено все, що цікавить Україну, - зокрема протиповітряна оборона
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ухвалив з французьким колегою Еммануелем Макроном "деякі важливі рішення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зеленський висловився про відмову Трампа від допомоги з "Шахедами"

Зеленський наголосив, що домовився з французьким президентом поки що не обговорювати домовленості публічно.

"Все те, на що ми розраховуємо - протиповітряна оборона тощо - все було підтверджено", - йдеться у заяві президента.

Українська протиповітряна оборона

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський заявив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські системи минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати ворожі балістичні удари.

Станом на зараз більш ніж 80% території України залишаються незахищеними від ударів балістикою. Ефективно протидіяти таким атакам можуть лише комплекси типу Patriot або SAMP/T, яких на озброєнні ЗСУ все ще недостатньо.

Також Зеленський повідомив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Вони мають на меті суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найпроблемніших напрямках.

Раніше, Німеччина разом із союзниками зібрала для України ракети PAC-3 для комплексів Patriot, і вони вже прямують до країни. Проте цей пакет допомоги не здатен суттєво вплинути на ситуацію на фронті, оскільки його може вистачити приблизно на два тижні.

Зазначимо, Кабінет міністра дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати свої групи протиповітряної оборони. Це необхідно для того, щоб посилити їхній захист від атак РФ.

"Ціла Санта-Барбара": Зеленський пояснив, чому переносяться переговори з РФ
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні