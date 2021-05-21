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Під судом у справі Медведчука стались сутички

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 12:54
Під судом у справі Медведчука стались сутички Фото: сутички під судом у справі Медведчука (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Під Апеляційним судом Києва, де розглядають зміну запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, сталися сутички. Поліція не допустила прямого зіткнення.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Під судом зібралося близько сотні молодих людей спортивної зовнішності. Одна частина представляє націоналістичні організації, друга - "групу підтримки" Віктора Медведчука. Їх розділяє кордон поліції спеціального призначення.

Орієнтовно о 12:40 група націоналістів почала скандувати "Ану-ка, давай-ка, у***вай звідси!" (кричалка футбольних ультрас, - ред.) і кидати в опонентів димові шашки і пляшки.

Прихильники Медведчука кидали предмети в відповідь. Втім противники не змогли прорвати кордон поліції, тому сутичка не перетворилися на пряме зіткнення.

Фото: сутички під судом у справі Медведчука (РБК-Україна)

На даний момент ситуації під судом спокійна. Поліція підтягла підкріплення на місце подій.

Зазначимо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає апеляцію на цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Йому і Тарасу Козаку інкримінують дві статті Кримінального кодексу України:

  • держзраду (ст. 111),
  • порушення законів і звичаїв війни (ст. 438).

Зазначимо, Офіс генпрокурора вніс апеляцію на домашній арешт Медведчуку.

Нагадаємо, на народного депутата Віктора Медведчука наділи електронний браслет.

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Під судом у справі Медведчука стались сутички
Під судом у справі Медведчука стались сутички
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