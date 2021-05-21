Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС, - Нетаньяху

Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку. За час операції в секторі Газа знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС і Ісламський джихад.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

За його словами, армія Ізраїлю зруйнувала понад 100 кілометрів підземних тунелів, якими користувалися терористи.

"Ми зробили те, що не робила жодна армія в світі", - сказав Нетаньяху, додавши, що терористам з ХАМАС вдалося завдати набагато більшої шкоди, ніж розраховували бойовики.

שידור חי: רה"מ נתניהו, שר הביטחון גנץ, הרמטכ"ל כוכבי וראש השב"כ ארגמן בהצהרות לתקשורת Прямая трансляция совместного заявления для прессы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Бени Ганца, начальника Генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави и главы ШАБАКа Надава Аргамана. Видео: GPO. Posted by Премьер-министр Израиля on Friday, May 21, 2021

"Ми відкинули ХАМАС на роки назад", - підкреслив Нетаньяху.

Також прем'єр Ізраїлю подякував світовій спільноті за підтримку під час конфлікту, зокрема президенту США Джо Байдену, з яким він шість разів розмовляв за останні дні.

"Зараз держава Ізраїль сильна як ніколи", - підкреслив Нетаньяху.