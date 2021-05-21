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Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС, - Нетаньяху

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Єрусалим, П'ятниця 21 травня 2021 13:27
Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС, - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку. За час операції в секторі Газа знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС і Ісламський джихад.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

За його словами, армія Ізраїлю зруйнувала понад 100 кілометрів підземних тунелів, якими користувалися терористи.

"Ми зробили те, що не робила жодна армія в світі", - сказав Нетаньяху, додавши, що терористам з ХАМАС вдалося завдати набагато більшої шкоди, ніж розраховували бойовики.

שידור חי: רה"מ נתניהו, שר הביטחון גנץ, הרמטכ"ל כוכבי וראש השב"כ ארגמן בהצהרות לתקשורת

Прямая трансляция совместного заявления для прессы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Бени Ганца, начальника Генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави и главы ШАБАКа Надава Аргамана. Видео: GPO.

Posted by Премьер-министр Израиля on Friday, May 21, 2021

"Ми відкинули ХАМАС на роки назад", - підкреслив Нетаньяху.

Також прем'єр Ізраїлю подякував світовій спільноті за підтримку під час конфлікту, зокрема президенту США Джо Байдену, з яким він шість разів розмовляв за останні дні.

"Зараз держава Ізраїль сильна як ніколи", - підкреслив Нетаньяху.

Нагадаємо, 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в секторі Газа.

Як писало РБК-Україна, з 2 години ночі 21 травня сторони припинили обстріли.

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