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Грозові дощі та до +28 тепла: якою буде погода в Україні на вихідні

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П'ятниця 21 травня 2021 13:32
Грозові дощі та до +28 тепла: якою буде погода в Україні на вихідні Фото: в Україні на вихідні очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом вихідних синоптичні процеси над Україною чергуватимуться. В суботу буде більш сонячна погода, а вже ввечері прогнозують грозові дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, найближчої ночі у східних та Запорізькій областях, а завтра вдень у більшості західних областей очікуються невеликі короткочасні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 6-13 градусів, вдень 19-25 градусів.

Грозові дощі та до +28 тепла: якою буде погода в Україні на вихідніВ неділю, 23 травня, у західних, північних та Вінницькій областях невеликий короткочасний дощ, 24 травня у більшості областей країни невеликі, місцями помірні дощі з грозами, в Чернігівській та Сумській області значні дощі; температура вночі 8-15 градусів, вдень 18-24 градусів, 23 травня на півдні та сході країни до 28 градусів.

Грозові дощі та до +28 тепла: якою буде погода в Україні на вихідні

Раніше повідомлялося, що грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють західні, північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують, що відійдуть грозові дощі, але ненадовго.

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